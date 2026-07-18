¿TE PERSIGUEN LLAMÁNDOTE MOROSO? | Episodio 127 de En Ocasiones Veo Fraudes
Recomendamos revisar las facturas de gas GLP para comprobar si te han cobrado el concepto ilegal SAU, te contamos la inminente entrada en vigor de la norma europea que prohibirá las monodosis en la hostelería y te contamos qué datos puede pedirte obligatoriamente un hotel para el registro.
FACUA.org
España-18/07/2026
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Este sábado 18 de julio lanzamos el episodio 127 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
Aquí tienes los enlaces para ver/escuchar el episodio:
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