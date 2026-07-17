Prevención de incendios en Andalucía: La Junta y los ayuntamientos incumplen los protocolos del Plan Infoca
La federación pide que se aclare la situación de los 583 municipios incluidos en zonas de peligro, se actualicen los planes locales y se cree un registro público y accesible para la ciudadanía.
FACUA.org
Andalucía-17/07/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Andalucía denuncia el grave incumplimiento que existe en la región en relación a la elaboración, homologación, revisión y actualización de los Planes Locales de Emergencia por Incendios Forestales, una responsabilidad que afecta tanto a los ayuntamientos como a l