Competencia multa al Grupo Endesa con 320.000 euros por generar confusión entre sus marcas
Energía XXI Comercializadora de Referencia incumplió los requisitos que permiten a los clientes diferenciar entre la comercializadora libre y la regulada.
FACUA.org
España-17/07/2026
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Imagen: EFE.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 320.000 euros a Energía XXI Comercializadora de Referencia SLU, perteneciente al Grupo Endesa, por incumplir las exigencias que permiten identificar sin que haya confusiones la información d