El segundo julio más caro de la historia: la factura de la luz del usuario medio se sitúa en los 94 euros, según el análisis de FACUA
El recibo es también el más alto en lo que va de 2026, con una subida del 18,4% con respecto a junio.
FACUA.org
España-03/08/2026
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Este ha sido el segundo mes de julio más caro de la historia. Según el análisis realizado por FACUA-Consumidores en Acción, el recibo de la luz del usuario medio con la tarifa semirregulada (PVPC) se ha situado en los 93,65 euros. Hay que remontarse a 2022 para encontr