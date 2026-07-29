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No paga más quien más residuos genera: FACUA Cádiz cuestiona la nueva tasa de basura de Jerez

La asociación advierte de que la ordenanza municipal suscita importantes dudas sobre su adecuación a la Ley de Residuos y reclama que el Ayuntamiento explique cómo se justifica el nuevo sistema de cobro.

FACUA.org
Cádiz-29/07/2026
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FACUA Cádiz manifiesta su preocupación por el diseño de la nueva tasa por los servicios de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos aprobada por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, al considerar que existen importantes dudas sobre si la orden

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