El litro de gasóleo ha subido ya una media de 47 céntimos: FACUA detecta hasta 1,18 euros de diferencia en una misma provincia
Ante las subidas de márgenes en las que están incurriendo multitud de gasolineras, la asociación reclama al Gobierno que imponga precios máximos como han anunciado ya Croacia, Ucrania y México.
FACUA.org
España-18/03/2026
Hasta 1,18 euros de diferencia en las gasolineras de una misma provincia pueden encontrar los consumidores en el precio del litro del gasóleo. Así lo pone de manifiesto el análisis de gasolineras.FACUA.org, la web y la