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El ministro de Industria dice ahora que se suma al 'Día sin móvil' "en solidaridad con los ciudadanos"

Lo hace una semana después de mostrarse crítico con las denuncias contra las compañías en una comparecencia en el Senado.

FACUA.org
España-01/03/2007
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El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, dijo esta mañana que tratará «de refrenar el uso del móvil» durante el día de hoy «en solidaridad con los ciudadanos».

Clos manifestó, en la inauguración del Cicl

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