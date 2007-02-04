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El operador virtual Happy Móvil también sube sus tarifas

Para las llamadas nacionales, la compañía de la cadena de tiendas The Phone House aumentará el precio de establecimiento un 25% y las tarifas por tiempo un 13%.

FACUA.org
España-04/02/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) informa que a partir del 1 de marzo, el operador virtual Happy Móvil también subirá sus tarifas, al igual que Movistar, Orange, Vodafone y Euskaltel Móvil.

FACUA advierte que la compañí

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