El operador virtual Happy Móvil también sube sus tarifas
Para las llamadas nacionales, la compañía de la cadena de tiendas The Phone House aumentará el precio de establecimiento un 25% y las tarifas por tiempo un 13%.
FACUA.org
España-04/02/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) informa que a partir del 1 de marzo, el operador virtual Happy Móvil también subirá sus tarifas, al igual que Movistar, Orange, Vodafone y Euskaltel Móvil.
FACUA advierte que la compañí