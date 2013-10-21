El presidente del CES traslada a FACUA Huelva que propondrá mejorar la elección del vocal de los usuarios
Juan José García del Hoyo se ha comprometido a llevar a Diputación la modificación de la normativa sobre designación del representante de las asociaciones de consumidores en el órgano.
FACUA.org
Huelva-21/10/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El presidente del Consejo Económico y Social (CES) de la provincia de Huelva, Juan José García del Hoyo, se ha comprometido con FACUA Huelva a proponer una mejorara de la normativa sobre designación del representante de las asociaciones de consumidores