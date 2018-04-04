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El Supremo condena a 'Prnoticias' y su director editorial por difamar a un periodista

La empresa editora del digital y Pedro Aparicio tendrán que indemnizar con 10.000 euros al director de comunicación del Consejo General de Enfermería de España, Íñigo Lapetra.

FACUA.org
España-04/04/2018
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La Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que declara que el director editorial de Prnoticias, Pedro Aparicio, y E-Contenidos SL, como editora de dicha publicación digital, cometieron una intromisión ilegítima

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