El Supremo condena a 'Prnoticias' y su director editorial por difamar a un periodista
La empresa editora del digital y Pedro Aparicio tendrán que indemnizar con 10.000 euros al director de comunicación del Consejo General de Enfermería de España, Íñigo Lapetra.
FACUA.org
España-04/04/2018
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El director editorial de PR Noticias, Pedro Aparicio, ya fue condenado en julio de 2015 por chantajear al periodista Íñigo Lapetra.
La Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que declara que el director editorial de Prnoticias, Pedro Aparicio, y E-Contenidos SL, como editora de dicha publicación digital, cometieron una intromisión ilegítima