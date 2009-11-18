El tráfico ilegal de órganos será delito y se penalizará con hasta doce años de cárcel
Según el nuevo proyecto de ley orgánica dirigido a reformar el actual Código Penal se aplicará a las personas que lo promuevan y a los receptores.
FACUA.org
España-18/11/2009
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El nuevo proyecto de ley orgánica dirigido a reformar el actual Código Penal, cuya remisión al Congreso fue acordada en el pasado Consejo de Ministros, introducirá como delito el tráfico ilegal de órganos humanos, y establecerá penas de «hasta d