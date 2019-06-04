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El TSJM confirma que la venta de 3.000 viviendas sociales a un fondo buitre en Madrid fue ilegal

Los magistrados avalan la sentencia de 2018 que dejó "sin efecto" la venta de la vivienda de un inquilino y estableció que su casa debía volver a ser pública.

FACUA.org
Madrid-04/06/2019
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Una sentencia de la Sección Octava del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictamina que la venta de casi 3.000 viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) a un fondo buitre en 2013, realizada por el Gobierno popular de Ignacio González, qued

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