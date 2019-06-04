El TSJM confirma que la venta de 3.000 viviendas sociales a un fondo buitre en Madrid fue ilegal
Los magistrados avalan la sentencia de 2018 que dejó "sin efecto" la venta de la vivienda de un inquilino y estableció que su casa debía volver a ser pública.
FACUA.org
Madrid-04/06/2019
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Imagen: Europa Press.
Una sentencia de la Sección Octava del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictamina que la venta de casi 3.000 viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) a un fondo buitre en 2013, realizada por el Gobierno popular de Ignacio González, qued