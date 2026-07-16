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FACUA Euskadi pide ampliar el horario de la oficina del servicio de handling en el aeropuerto de San Sebastián

La asociación se ha dirigido tanto a Aena como a la empresa South Europe Ground Services para reclamar medidas que mejoren la atención a los pasajeros.

FACUA.org
Euskadi-16/07/2026
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FACUA Euskadi se ha dirigido a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) y a la empresa South Europe Ground Services para pedir que exponga y se amplíe el horario de atención al cliente en la oficina del servicio de handling en el aeropuerto de San Sebas

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