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FACUA Málaga exige a Endesa que dé explicaciones sobre el corte de luz masivo ocurrido en el distrito de Palma-Palmilla

La interrupción del suministro está afectando a centenares de personas, algunas electrodependientes, según denuncian los vecinos.

FACUA.org
Málaga-10/07/2026
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FACUA Málaga exige a Endesa Distribución que dé explicaciones urgentes acerca de la interrupción de electricidad masiva que ha llevado a cabo en el distrito de Palma-Palmilla de la capital. El corte ha afectado a una decena de bloques de la zona, concretamente en las c

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