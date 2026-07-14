FACUA Andalucía apoya la petición de una moratoria de los vertidos mineros al Guadalquivir
La federación respalda la creación de un comité de expertos independientes ante los elevados niveles de metales detectados en peces del estuario y el posible riesgo para la salud pública.
FACUA.org
Andalucía-14/07/2026
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FACUA Andalucía se suma al comunicado impulsado por ayuntamientos y entidades sociales, económicas, sanitarias y medioambientales que reclama una moratoria de nuevos vertidos mineros al Guadalquivir y la constitución de un comité de expertos independientes que analice