FRAUDE MASIVO EN GAS CANALIZADO | Episodio 126 de En Ocasiones Veo Fraudes
Vito Quiles pone su nuevo seudomedio a nombre de una sociedad que no existe, te contamos la evolución mensual de los precios de productos básicos en los supermercados y te decimos cómo actuar si te piden una fotocopia del DNI al hacer el check-in online.
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España-11/07/2026
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Este sábado 11 de julio lanzamos el episodio 126 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
Aquí tienes los enlaces para ver/escuchar el episodio:
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