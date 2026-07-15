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Suplantan a la Policía y a la Guardia Civil para extorsionar a usuarios haciéndoles creer que los han pillado viendo contenidos pedófilos

Los ciberdelincuentes envían notificaciones falsas por consumir contenido pornográfico y extorsionan a los usuarios para contestar al correo en menos de 48 horas o serán arrestados.

FACUA.org
España-15/07/2026
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El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado de varias campañas de correos fraudulentos (phishing) suplantando a la Policía Nacional, la Guardia Civil e Incibe para robar datos personales y solicitar dinero simulando ser el pago de multas por p

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