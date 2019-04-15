Enterprise devuelve 1.125 euros a un usuario al que acusó de provocar la avería de un coche de alquiler
La empresa le responsabilizó de la rotura del embrague, sin tener pruebas de ello, y le emitió una factura por el coste de la reparación más de cuatro meses después.
FACUA.org
Sevilla-15/04/2019
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Tras la reclamación de FACUA Sevilla, la empresa de alquiler de vehículos Enterprise Holdings ha tenido que devolver 1.125 euros a un usuario al que acusó de provocar la avería de un coche debido a un «mal uso por parte del conductor«.
Sergio Na