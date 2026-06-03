FACUA critica la ridícula cuantía de las sanciones que se imponen a los festivales de música por sus múltiples irregularidades
Desde 2023, la asociación ha sido informada de la imposición de multas a once eventos de las decenas que denuncia cada año. La más alta es de 96.000 euros, al Brava Madrid, pero las más habituales no superan los 2.000 euros.
FACUA.org
España-03/06/2026
FACUA-Consumidores en Acción critica la escasa cuantía de las sanciones que las administraciones de consumo imponen a festivales de música cuando detectan que han cometido irregularidades y fraudes contra los consumidores.
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