Enviar un SMS en España será más caro que hacerlo en 'roaming' desde otro país de la UE
FACUA insta a Industria a que siga el ejemplo de Bruselas e imponga tarifas máximas a las compañías de móviles.
FACUA.org
España-27/11/2008
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FACUA-Consumidores en Acción insta al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a que siga el ejemplo de Bruselas e imponga a las compañías de móviles tarifas máximas de voz y datos, ya que es la única vía que puede bajar sus elevados precios dad