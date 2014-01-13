España adapta la normativa para permitir el modo avión para móviles en despegues y aterrizajes
La decisión final del uso de móviles, tabletas o MP3 en todas las fases del vuelo es de las compañías aéreas.
FACUA.org
España-13/01/2014
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España ha actualizado su normativa con el fin de adaptarse a las directrices adoptadas recientemente por la Unión Europea (UE), para permitir el uso de dispositivos electrónicos portátiles, tales como móviles, tabletas o MP3, en modo avión