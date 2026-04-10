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Volvemos a la casilla de salida: el gasóleo alcanza el mismo precio que en los días previos a la rebaja fiscal del Gobierno

FACUA insiste en reclamar al Ejecutivo la fijación de precios máximos ya que las rebajas fiscales benefician especialmente a quienes inflan sus márgenes.

FACUA.org
España-10/04/2026

Volvemos a la casilla de salida. El último análisis de FACUA-Consumidores en Acción pone de manifiesto que el gasóleo alcanza ya el mismo precio que en los días previos a la rebaja fiscal aprobada por el Gobierno. Este viernes 10 de abril, el litro en las gasolineras de la Península está en una

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