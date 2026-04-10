FACUA Euskadi reclama el fin de la discriminación entre usuarios vizcaínos y guipuzcoanos en las tarifas del bus Bilbao-San Sebastián
La diferencia de precios, de hasta cuatro veces más, se debe a que la empresa acepta la compra de billetes mediante la tarjeta abono de Guipúzcoa, la Mugi, pero no sucede lo mismo con la de Vizcaya, la Barik.
FACUA.org
Euskadi-10/04/2026
FACUA Euskadi se ha dirigido a la Diputación Foral de Guipúzcoa para instarle a que acabe con la discriminación entre usuarios guipuzcoanos y vizcaínos en la línea de autobús que une Bilbao con San Sebastián.
La asociación ha tenido conocimiento, a través de medios de comunicación de l