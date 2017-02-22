Expediente sancionador a Atresmedia por promocionar indebidamente la marca Coca-Cola en su serie 'Velvet'
La CNMC aprecia una "prominencia indebida" del producto en distintos capítulos, así como una influencia en el guión de la producción, ya que incitaría directamente a la compra de la bebida.
FACUA.org
España-22/02/2017
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Los actores de la serie Velvet, presentados por Atresmedia. | Imagen: flickr.com/yourwaymagazine (CC BY-NC-ND 2.0).
La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado la apertura de un expediente sancionador al grupo Atresmedia por una posible vulneración del artículo 17.3 de la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA)
En concreto, Competencia argumen