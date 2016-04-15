Expediente sancionador a Telefónica por discriminar a sus competidores durante la huelga de instaladores
Competencia investiga si la empresa priorizó el suministro y reparación de averías de sus propios clientes frente a los de operadores alternativos.
FACUA.org
España-15/04/2016
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Si la CNMC confirma las prácticas discriminatorias de Telefónica durante la huelga de instaladores de 2015, la empresa podría enfrentar una multa de hasta 20 millones de euros. | Imagen: Lydia López.
La Comisión Nacional para los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un proceso sancionador contra Telefónica porque podría haber discriminado a sus competidores durante la huelga de técnicos instaladores entre marzo y junio de 2015.
El organismo investiga