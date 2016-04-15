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Expediente sancionador a Telefónica por discriminar a sus competidores durante la huelga de instaladores

Competencia investiga si la empresa priorizó el suministro y reparación de averías de sus propios clientes frente a los de operadores alternativos.

FACUA.org
España-15/04/2016
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La Comisión Nacional para los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un proceso sancionador contra Telefónica porque podría haber discriminado a sus competidores durante la huelga de técnicos instaladores entre marzo y junio de 2015.

El organismo investiga

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