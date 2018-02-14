Explota la batería de un móvil ZTE al hijo de una socia de FACUA en Palma de Mallorca
El menor, de 15 años, sintió mucho calor y un olor raro que provenía del bolsillo interior de su chaqueta cuando estaba en el vestíbulo del instituto esperando a entrar en clase.
FACUA.org
España-14/02/2018
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia que al hijo de una socia residente de Palma de Mallorca le ha explotado la batería de su móvil, de la marca Zhong Xing Telecommunication Equipment (ZTE), modelo Blade L5 Plus, cuando lo llevaba encima.
El menor, de 15 años,