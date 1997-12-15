FACUA advierte contra el fraude de los 'productos milagro'
Famosos, médicos y supuestos clientes no pueden avalar la publicidad de productos con pretendidas características sanitarias.
FACUA.org
España-15/12/1997
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