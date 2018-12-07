FACUA advierte de que Movistar vuelve a subir las tarifas de Fusión a partir de febrero otros 5 euros
Reclama al Gobierno un cambio regulatorio para imponer a las compañías que no puedan encarecer sus precios hasta un año después de que los servicios sean contratados o renovados.
FACUA.org
España-07/12/2018
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