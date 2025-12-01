FACUA advierte de un fallo de seguridad en Iberia que compromete datos personales de los clientes
La aerolínea asegura que los ciberdelincuentes no han tenido acceso a la información total de las tarjetas bancarias, pero sí a los nombres, apellidos, correos electrónicos o números de tarjeta de fidelización de la compañía.
España-01/12/2025
FACUA-Consumidores en Acción advierte de un acceso no autorizado a determinados datos personales de clientes de Iberia. La aerolínea ha enviado un correo electrónico con un «aviso importante sobre sus datos personales» en el que señala que ha sufrido un ciberataque en los sistemas de un