Nuestras accionesEnlazan a webs falsas

FACUA alerta de dos nuevos fraudes a través de WhatsApp con suscripciones gratis a Netflix como reclamo

Los mensajes circulan como la pólvora por la red de mensajería móvil: contienen enlaces a webs con diseños similares al del proveedor de películas y series de televisión.

FACUA.org
España-10/05/2017
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la aparición de nuevos fraudes a través de WhatsApp que utilizan como gancho falsas suscripciones gratuita al canal de películas y series de televisión Netflix.

Los mensajes circulan como la pólvora por la red

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