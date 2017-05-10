FACUA alerta de dos nuevos fraudes a través de WhatsApp con suscripciones gratis a Netflix como reclamo
Los mensajes circulan como la pólvora por la red de mensajería móvil: contienen enlaces a webs con diseños similares al del proveedor de películas y series de televisión.
FACUA.org
España-10/05/2017
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Los mensajes circulan como la pólvora por la red