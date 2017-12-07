Nuestras accionesCoches fabricados entre el 24 y el 29 de agosto

FACUA alerta de la llamada a revisión de algunos Seat Ateca por riesgo de accidente

La empresa de automóviles ha informado a las autoridades de Consumo de la Generalitat de Catalunya del problema que presenta el modelo Ateca (KHY) en las manguetas, instaladas de manera incorrecta.

FACUA.org
España-07/12/2017
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de algunos vehículos Seat Ateca (KHY) fabricados entre los días 24 y 29 de agosto por riesgo de accidente de tráfico tras detectarse una incorrecta instalación de las manguetas posteriores.

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