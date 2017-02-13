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FACUA alerta de la llamada a revisión de los Renault Clio IV por un problema en el sistema de frenado

Se ha detectado que una de las pinzas puede romperse, reduciéndose así la eficacia del mecanismo de frenado del coche en caso de emergencia y elevando el riesgo de accidente de tráfico para los pasajeros.

FACUA.org
España-13/02/2017
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los vehículos marca Renault, modelo Clio IV, fabricados entre septiembre y octubre de 2016, por un problema en el sistema de frenado.

En concreto, se trata del riesgo de rotura de la pinza de freno del lad

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