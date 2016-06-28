FACUA alerta de la retirada del chocolate Choklad Mörk de Ikea por llevar leche y avellanas no declaradas
Las personas alérgicas a la leche o a las avellanas pueden sufrir una reacción si ingieren estos productos.
FACUA.org
España-28/06/2016
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Ikea retira las tabletas de chocolate negro Choklad Mörk 60% y 70%.
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la retirada del mercado de las tabletas de chocolate negro Choklad Mörk 60% y Choklad Mörk 70%, ambos en envases de 100 gramos y con cualquier fecha de consumo preferente, de la marca Ikea, por llevar leche y avellanas no declarados en su et