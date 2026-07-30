FACUA Cádiz denuncia que MoneyMan intenta bloquear una reclamación exigiendo para contestar copia del DNI del presidente de la asociación
La organización ha traslado los hechos al Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía y a la Agencia Española de Protección de Datos.
FACUA.org
Cádiz-30/07/2026
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FACUA Cádiz ha denunciado a ID Finance Spain, SAU, que opera bajo la marca Moneyman, ante la Delegación Territorial de Consumo de la Junta de Andalucía y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por condicionar la tramitación de una reclamación presentada en r