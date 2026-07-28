Tras la denuncia de FACUA, Extremadura multa con 3.000 euros a la empresa de autobuses LEDA por no disponer de teléfono de atención gratuito
La denuncia se enmarca en la campaña que la asociación emprendió en 2023 contra más de cuarenta empresas de transporte en autobús que no disponían de numeraciones sin coste pese a que la normativa las obliga a ello.
FACUA.org
España-28/07/2026
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La Junta de Extremadura ha sancionado con 3.000 euros a la empresa de autobuses Líneas Extremeñas de Autobuses SA (LEDA) por no disponer de teléfonos de atención al consumidor que no supongan ningún coste para los consumidores.
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