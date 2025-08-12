FACUA amplía su denuncia en Fiscalía contra la agencia fantasma anunciada por Vito Quiles: la intervención de su web por el FBI es un fake
La asociación pide que se investigue el papel de Quiles en los hechos ya que ha manifestado que llevaba "meses" siendo conocedor de "múltiples quejas" y "denuncias públicas" contra UtopiaViajes.
FACUA.org
España-12/08/2025
Imagen del programa 'Mañaneros 360' del lunes 11 de agosto.
FACUA-Consumidores en Acción ha ampliado este martes su denuncia ante la Fiscalía de Criminalidad Informática contra la agencia de viajes fantasma anunciada por Vito Zopperalli Quiles. Y es que la imagen incrustada en la página web de UtopiaViajes donde se asegura que ha sido