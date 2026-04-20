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FACUA Andalucía considera un grave ataque a la libertad de expresión la prohibición de emitir el documental Salud no responde

Diversos ayuntamientos del Partido Popular se están negando a que las Mareas Blancas celebren actos de presentación de la cinta acogiéndose a que Andalucía se encuentra en "periodo electoral", por lo que "vulnera el deber de neutralidad política".

FACUA.org
Andalucía-20/04/2026

FACUA Andalucía considera inaceptable y un grave ataque a la libertad de expresión que se esté produciendo la prohibición de distintos actos de entidades sociales y la Coordinadora de las Mareas Blancas en los que se pretendía proyectar el documental Salud no responde, crítico con la ge

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