FACUA Andalucía considera un grave ataque a la libertad de expresión la prohibición de emitir el documental Salud no responde
Diversos ayuntamientos del Partido Popular se están negando a que las Mareas Blancas celebren actos de presentación de la cinta acogiéndose a que Andalucía se encuentra en "periodo electoral", por lo que "vulnera el deber de neutralidad política".
FACUA.org
Andalucía-20/04/2026
Imagen de archivo de la presentación de Salud no responde en Sevilla.
FACUA Andalucía considera inaceptable y un grave ataque a la libertad de expresión que se esté produciendo la prohibición de distintos actos de entidades sociales y la Coordinadora de las Mareas Blancas en los que se pretendía proyectar el documental Salud no responde, crítico con la ge