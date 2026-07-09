FACUA Euskadi insta al Departamento de Educación a que garantice menús alternativos en los comedores de los centros públicos
Miembros de la comunidad educativa de la Zurriola Ikastola han denunciado que este colegio no dispone de menús adaptados por motivos éticos y religiosos y que obliga a las familias a traer la comida de casa.
FACUA.org
Euskadi-09/07/2026
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FACUA Euskadi se ha dirigido al Departamento de Educación del Gobierno Vasco para instarle a que garantice que todos los centros educativos públicos de la comunidad cuentan con menús adaptados y que realice inspecciones para vigilar que se ofrecen de forma efectiva.