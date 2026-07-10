Aldi retira varios lotes de paté premium para perros de la marca Romeo por la posible presencia de objetos extraños
FACUA.org
España-10/07/2026
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La cadena de supermercados ha anunciado que reembolsará el importe abonado a quienes lo devuelvan a las tiendas.
La cadena de supermercados Aldi ha informado de la retirada de la venta de varios lotes de paté premium para perros de la marca Romeo por la posible presencia de objetos extraños.
En concreto, está afectado el lote L415380 de la va