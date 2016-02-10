Nuestras accionesPlantea siete propuestas urgentes para reactivar las políticas de consumo

FACUA Andalucía continúa su ronda de reuniones con grupos parlamentarios ante la inacción de la Junta

La presidenta y el secretario general de la federación mantienen este miércoles una reunión con la portavoz adjunta del grupo de Izquierda Unida, Elena Cortés.

FACUA.org
Andalucía-10/02/2016
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FACUA Andalucía continúa este miércoles su ronda de reuniones con grupos parlamentarios para exponerles la inacción de la Junta de Andalucía en la protección de los consumidores, que está favoreciendo la existencia de fraudes masivos cometidos c

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