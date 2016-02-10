FACUA Andalucía continúa su ronda de reuniones con grupos parlamentarios ante la inacción de la Junta
La presidenta y el secretario general de la federación mantienen este miércoles una reunión con la portavoz adjunta del grupo de Izquierda Unida, Elena Cortés.
FACUA.org
Andalucía-10/02/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La parlamentaria de IU Inmaculada Nieto (izquierda), el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, y la portavoz adjunta del grupo de IU, Elena Cortés, en la rueda de prensa posterior a su reunión.
FACUA Andalucía continúa este miércoles su ronda de reuniones con grupos parlamentarios para exponerles la inacción de la Junta de Andalucía en la protección de los consumidores, que está favoreciendo la existencia de fraudes masivos cometidos c