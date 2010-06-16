FACUA Andalucía critica los importantes retrocesos de las políticas de protección de los consumidores
La consejera de Salud comparece en el Parlamento para exponer su balance a petición del Grupo Parlamentario Popular.
FACUA.org
Andalucía-16/06/2010
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA critica los importantes retrocesos de las políticas de protección de los consumidores del Gobierno andaluz al hacer balance de las mismas en los dos primeros años de legislatura.
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