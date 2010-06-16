Nuestras accionesEn los dos primeros años de legislatura

FACUA Andalucía critica los importantes retrocesos de las políticas de protección de los consumidores

La consejera de Salud comparece en el Parlamento para exponer su balance a petición del Grupo Parlamentario Popular.

FACUA.org
Andalucía-16/06/2010
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA critica los importantes retrocesos de las políticas de protección de los consumidores del Gobierno andaluz al hacer balance de las mismas en los dos primeros años de legislatura.

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