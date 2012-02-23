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FACUA Andalucía denuncia que la consejera de Salud ha fulminado la participación ciudadana en la Sanidad

La práctica totalidad de los órganos de consulta y participación donde están representadas las asociaciones de usuarios y otros colectivos sociales en materia sanitaria han desaparecido o dejado de funcionar.

FACUA.org
Andalucía-23/02/2012
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FACUA Andalucía denuncia que en cuatro años, la consejera de Salud, María Jesús Montero, ha fulminado la participación ciudadana en la Sanidad vulnerando con ello la Ley de Salud de Andalucía de 1998.

La práctica totalidad d

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