Carrefour retira un yogurt griego de su marca blanca por la presencia de gluten y/o frutos de cáscara no incluidos en el etiquetado
Están afectados los productos con código de barras 8431876351750 y con fecha de consumo preferente del 26 de abril de 2026.
FACUA.org
España-03/04/2026
Carrefour ha informado de la retirada del mercado, como medida de precaución, de unos yogures griegos de su marca blanca tras detectarse la posible presencia de gluten y/o frutos de cáscara no declarados en el etiquetado.
En concreto, están afectados los yogures con código de barras 8