FACUA Cádiz organiza dos talleres gratuitos sobre seguridad y derechos en el comercio electrónico
La asociación advierte sobre los riesgos de realizar compras por internet sin tener los conocimientos básicos necesarios.
FACUA.org
Cádiz-03/04/2026
FACUA Cádiz impartirá dos talleres online sobre comercio electrónico con el objetivo de fortalecer la protección de los consumidores en el entorno digital. Esta iniciativa forma parte de un programa de actividades financiado por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la