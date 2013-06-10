Nuestras accionesOrganizado por la oficina del Parlamento Europeo en España

FACUA asiste a un seminario sobre la revisión de la directiva europea sobre el tabaco

La secretaria general de FACUA Comunidad Valenciana, Silvia García, ha acudido al evento como representante de la asociación.

FACUA.org
Europa-10/06/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha asistido al seminario Revisión de la Directiva sobre productos del tabaco. El Parlamento Europeo decide, celebrado en el Palacio de Congresos de Valencia este 7 de junio.

Se trata de una iniciativa organizada por la oficina del Parlame

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos