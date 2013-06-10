FACUA asiste a un seminario sobre la revisión de la directiva europea sobre el tabaco
La secretaria general de FACUA Comunidad Valenciana, Silvia García, ha acudido al evento como representante de la asociación.
FACUA.org
Europa-10/06/2013
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FACUA-Consumidores en Acción ha asistido al seminario Revisión de la Directiva sobre productos del tabaco. El Parlamento Europeo decide, celebrado en el Palacio de Congresos de Valencia este 7 de junio.
Se trata de una iniciativa organizada por la oficina del Parlame