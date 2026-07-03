FACUA Cádiz denuncia que la Comisión de Participación Ciudadana del Hospital de Jerez limita la voz de las asociaciones
La asociación trasladó a la dirección del Área de Gestión Sanitaria su preocupación por la falta de respuesta a las reclamaciones de los usuarios y reclamó un modelo de participación real y efectivo.
FACUA.org
Cádiz-03/07/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Cádiz ha participado en la reunión de la Comisión de Participación Ciudadana del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, celebrada en el Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, un órgano convocado por la Dirección Gerencia co