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COMBUSTIBLES: EL DÍA DE LA MARMOTA | Episodio 125 de En Ocasiones Veo Fraudes

Continúan las irregularidades de la teleco de Bertín Osborne, Española de Telefonía, te hablamos sobre reduflación en los helados y te contamos todo lo que debes saber sobre tener a más de una persona autorizada en una cuenta bancaria.

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España-04/07/2026
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Este sábado 4 de julio lanzamos el episodio 125 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.

Aquí tienes los enlaces para ver/escuchar el episodio:

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