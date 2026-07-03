Alertan de la presencia de lactosa no declarada en varios lotes de cabezada de lomo de marca Jamones Alfredo Monfort
El producto afectado se comercializa refrigerado y envasado al vacío en tacos (envases de 200-1.000 gramos) y loncheado (envases de 130-150 gramos).
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España-03/07/2026
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Imagen: Jamones Alfredo Monfort, SL.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana relativa a