FACUA Asturias interviene en el Parlamento asturiano para hacer aportaciones al proyecto de ley de protección y defensa de los consumidores
Representantes de la asociación han participado en la Comisión de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos celebrada este 9 de marzo.
FACUA.org
Asturias-10/03/2026
FACUA Asturias ha intervenido este lunes 9 de marzo en la Comisión de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Parlamento asturiano para exponer una serie de comentarios y valoraciones sobre el Proyecto de Ley del Principado de Asturias de protección y defensa de l