Feria de Córdoba: FACUA critica la presencia de atracciones con estética y denominación de casino en espacios frecuentados por menores
La asociación muestra su preocupación por la imagen y el mensaje que se traslada en un entorno eminentemente familiar y festivo.
FACUA.org
Córdoba-28/05/2026
FACUA Córdoba lamenta que se permita la presencia en la feria de atracciones con estética y denominación de casino en espacios frecuentados habitualmente por menores.
Aunque se trate formalmente de una atracción recreativa o de hab