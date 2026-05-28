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Feria de Córdoba: FACUA critica la presencia de atracciones con estética y denominación de casino en espacios frecuentados por menores

La asociación muestra su preocupación por la imagen y el mensaje que se traslada en un entorno eminentemente familiar y festivo.

FACUA.org
Córdoba-28/05/2026

FACUA Córdoba lamenta que se permita la presencia en la feria de atracciones con estética y denominación de casino en espacios frecuentados habitualmente por menores.

Aunque se trate formalmente de una atracción recreativa o de hab

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